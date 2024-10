Amici, Trigno e Chiara troppo vicini: l’ex di lui attacca la ballerina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Che Amici sarebbe senza amore? Da sempre il talent show di Maria De Filippi ci ha abituato a talento, spettacolo e tanto sentimento. E l’edizione in corso, la ventiquattresima, non fa eccezione. Riflettori puntati sul cantante Trigno e la ballerina Chiara, che davanti alle telecamere hanno mostrato un feeling che sembra andare ben oltre il semplice rapporto tra compagni di scuola. Una situazione che ha mandato su tutte le furie l’ex fidanzata dell’allievo, che si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro, che ha prontamente fatto il giro del web. Amici 24, Trigno e Chiara stanno insieme? Ad Amici 24 si è instaurato un legame speciale tra Trigno e Chiara, come mostrano Chiaramente anche le immagini del daytime del programma di Canale 5. I due trascorrono molto tempo insieme nella casetta, spesso lontani dagli altri alunni. Dilei.it - Amici, Trigno e Chiara troppo vicini: l’ex di lui attacca la ballerina Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chesarebbe senza amore? Da sempre il talent show di Maria De Filippi ci ha abituato a talento, spettacolo e tanto sentimento. E l’edizione in corso, la ventiquattresima, non fa eccezione. Riflettori puntati sul cantantee la, che davanti alle telecamere hanno mostrato un feeling che sembra andare ben oltre il semplice rapporto tra compagni di scuola. Una situazione che ha mandato su tutte le furiefidanzata dell’allievo, che si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro, che ha prontamente fatto il giro del web.24,stanno insieme? Ad24 si è instaurato un legame speciale tra, come mostranomente anche le immagini del daytime del programma di Canale 5. I due trascorrono molto tempo insieme nella casetta, spesso lontani dagli altri alunni.

