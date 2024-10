America’s Cup 2024, Emirates-Britannia 6-2: i neozelandesi a un passo dal trionfo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Barcellona, 18 ottobre 2024 – New Zealand vince entrambe le regate di oggi 18 ottobre contro Ineos Britannia, conduce 6-2 ed è ad un passo dal trionfo nell’America’s Cup 2024. I detentori del trofeo ipotecano il successo finale in una giornata chiave. Domani la giornata decisiva con altre due regate per chiudere la 37a Coppa America in anticipo sul calendario. A New Zealand manca solo un successo. La prima regata di oggi Il sorpasso dei kiwi arriva nel primo lato e nella prima virata, che costringe Britannia a lasciare acqua ed entrare nei rifiuti di New Zealand, anche chiamata Taihoro in omaggio alla componente Maori delle isole oceaniche. La prima boa viene girata con 12? di vantaggio sui britannici, nel frattempo la giuria allunga il campo di regata visto il vento in aumento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Barcellona, 18 ottobre– New Zealand vince entrambe le regate di oggi 18 ottobre contro Ineos, conduce 6-2 ed è ad undalnell’Cup. I detentori del trofeo ipotecano il successo finale in una giornata chiave. Domani la giornata decisiva con altre due regate per chiudere la 37a Coppa America in anticipo sul calendario. A New Zealand manca solo un successo. La prima regata di oggi Il sordei kiwi arriva nel primo lato e nella prima virata, che costringea lasciare acqua ed entrare nei rifiuti di New Zealand, anche chiamata Taihoro in omaggio alla componente Maori delle isole oceaniche. La prima boa viene girata con 12? di vantaggio sui britannici, nel frattempo la giuria allunga il campo di regata visto il vento in aumento.

