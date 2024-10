Ilrestodelcarlino.it - Alluvione tra smaltimento rifiuti e paura dei fossi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La stagione più fredda è alle porte e si teme molto l’arrivo di altri eventi alluvionali come quello del 18 e 19 settembre, non più straordinari ormai. In questi giorni sono in corso di ultimazione le operazioni di ripulitura deilungo la statale 16 a Osimo Stazione. Messa in sicurezza della zona antistante il distributore dell’acqua nella pista di pattinaggio. Il ComitatoMarche, tramite il portavoce osimano Andrea Pesaresi, afferma: "Il Comitato portavoce di oltre duemila persone attende con urgenza l’emendamento in finanziaria da parte di tutte le forze politiche in tempi celeri per i ristori, ricordando che l’emergenza ancora è in essere, inon sono puliti, il pericolo dipersiste e ci sono tante persone fuori dalle loro case e altrettante che hanno perso tutto".