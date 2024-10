Gaeta.it - Alessandro Baricco protagonista al Padiglione Italia della Buchmesse di Francoforte

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasionedi, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama letterario mondiale, si rinnova l’interesse per la partecipazionena, che quest’anno vanta il ruolo di Ospite d’Onore. Tra le figure di spicco di questo evento, si distingue, celebrato scrittore torinese noto per la sua prosa unica e per le sue opere che hanno incantato lettori di tutto il mondo. Oggi, alle 15:00,parteciperà al panel “Letteratura e impegno civile“, dove si prevede una folta affluenza di pubblico. Questo incontro non solo rappresenta un’importante opportunità per approfondire la relazione tra letteratura e attualità, ma segna anche un momento significativo, poiché coincide con il trentesimo anniversarioScuola Holden, da lui fondata, e con i 30 anni di vita del monologo “Novecento“.