Alba Parietti vittima di furto lo sfogo due giorni dopo Giulia Salemi | Vivere a Milano è una roulette

"Vivere a Milano è diventata una roulette russa". L'ennesimo sfogo sulla situazione di insicurezza in città arriva dalla conduttrice Alba Parietti, che durante la notte ha subito il furto di tutte e quattro le ruote della sua auto. Appena due giorni fa, la modella Giulia Salemi aveva detto di avere "paura ad uscire da sola". Parietti ha pubblicato la sua denuncia su Instagram: "La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia".

