Violenza di genere, Nordio da Napoli punta il dito contro le famiglie: "Serve educazione" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Aumentano in maniera sensibile i procedimenti penali per violenze di genere, ma "anche le denunce" sottolinea Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli. I numeri e le riflessioni sul tema arrivano dal convegno "Scenari giuridici e sociali della Violenza di genere", promosso dal suo ufficio giudiziario a Castel Capuano. "L'aumento di questi delitti – sostiene il ministro della giustizia Carlo Nordio – c'è perché l'uomo ha perso il controllo su donne, esercitato per millenni". L'intervento del guardasigilli chiude il convegno. E data al '68 la svolta culturale, nelle relazioni di genere. "Mi sento umiliato come uomo davanti a certi reati" aggiunge Nordio. Secondo lui "la legislazione è adeguata, ma Serve prevenzione". Insomma mancano "educazione e rispetto", e indica quanto avviene nelle famiglie.

Corte d’appello Napoli - nel distretto boom violenze di genere - . Maltrattamenti contro familiari e conviventi: 870 pendenti e 1004 definiti. it. Caserta e provincia: +42,47 % per i maltrattamenti, +7,69 % per gli atti persecutori, +61,11 % per le violenze sessuali. Secondo l’analisi, il trend delle violenze di genere è “sensibilmente crescente”. A Napoli e provincia, siamo a +2,27 % per i maltrattamenti, +4,15 % per gli atti persecutori, +19,35 % per le ... (Anteprima24.it)

Violenza di genere - a Napoli e provincia 4 casi al giorno - Quattro, chiamati “Stanza tutta per se”, quelli realizzati con il Soroptimist International Club Napoli : due nel capoluogo, tra Capodimonte e il quartiere Stella, e due in provincia, a Caivano ed Ercolano. Ma non sempre le vittime sono consapevoli della loro condizione. Altra arma efficace è il Mobile Angel, lo smart watch connesso al cellulare su cui è installata un’app dedicata, la Bright Sky, ... (Ildenaro.it)