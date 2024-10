Gaeta.it - Viaggi da brivido: le migliori destinazioni di Halloween tra Italia ed Europa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo di, le vacanze itineranti si tingono di mistero e fascino. Yescapa, la principale piattaforma di camper sharing in, consiglia diverse località che si prestano perfettamente a vivere l’atmosfera oscura di questa festività, unite alla scoperta di storie leggendarie e luoghi infestati. Da antichi borghini a città europee ricche di leggende, ecco alcune mete che promettono un’esperienza indimenticabile. Volterra: un antico borgo etrusco tra mistero e leggenda Volterra, situata in Toscana, è una delle prime tappe da non perdere per chi cerca un’immersione nel gotico di. Questo borgo etrusco, avvolto tra mura millenarie e architettura medievale, è noto per la sua aura di mistero.