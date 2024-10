Telegram, milioni di utenti stanno utilizzando bot per "spogliare" foto di donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) I bot che "rimuovono i vestiti" dalle immagini si sono diffusi a macchia d'olio sull'app di messaggistica, nonostante i tentativi dei legislatori e delle aziende tech di fermarli Wired.it - Telegram, milioni di utenti stanno utilizzando bot per "spogliare" foto di donne Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) I bot che "rimuovono i vestiti" dalle immagini si sono diffusi a macchia d'olio sull'app di messaggistica, nonostante i tentativi dei legislatori e delle aziende tech di fermarli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Telegram - libertà condizionale per Durov con cauzione da 5 milioni - .  Articolo pubblicato giovedì 29 Agosto 2024, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 29 Agosto 2024, 11:06Il miliardario franco-russo Pavel Durov, fondatore e Ceo dalla app di messaggistica Telegram è stato arrestato sabato 24 agosto all’aeroporto Le Bourget in Francia. appena arrivato dall’Azerbaijan sul. (Ildifforme.it)

Telegram - libertà condizionata per Durov con cauzione da 5 milioni - .  Articolo pubblicato giovedì 29 Agosto 2024, 11:02 Il miliardario franco-russo Pavel Durov, fondatore e Ceo dalla app di messaggistica Telegram è stato arrestato sabato 24 agosto all’aeroporto Le Bourget in Francia. appena arrivato dall’Azerbaijan sul suo jet privato, accompagnato dalla sua guardia. (Ildifforme.it)

Libertà condizionata per Durov - il fondatore di Telegram non può lasciare la Francia. Cauzione di cinque milioni di euro - Un’ore di udienza, poi la decisione: il multimiliardario Pavel Durov, il patron di Telegram fermato in Francia, è adesso in libertà condizionata ma gli è stato vietato di lasciare il Paese. Lo ha comunicato il procuratore di Parigi Laure Beccuau precisando che a Durov è stata concessa la libertà condizionale dietro una cauzione di cinque milioni di euro e a fronte dell’obbligo di presentarsi. (Gazzettadelsud.it)