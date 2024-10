Six Kings Slam 2024, Sinner ritrova Djokovic dopo pochi giorni. Il grande derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal (Di giovedì 17 ottobre 2024) dopo una prima giornata che ha visto le comode vittorie di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prosegue con le semifinali il torneo del Six Kings Slam 2024. In quel di Riad si disputano due partite decisamente affascinanti, visto che da una parte l’altoatesino ritroverĂ dopo pochi giorni Novak Djokovic, mentre dall’altra lo spagnolo vivrĂ un emozionante derby con Rafael Nadal. Sicuramente una giornata speciale per il tennis, visto che si affrontano due generazioni: quella nuova giĂ particolarmente splendente e che sogna di raggiungere proprio i risultati semplicemente sensazionali di quella “vecchia”. Sulla carta, visto la condizione dei giocatori e il loro rendimento, in finale dovrebbero andarci Sinner e Alcaraz, ma attenzione ai due veterani che potrebbero anche piazzare un colpo che può sicuramente definirsi a sorpresa. Oasport.it - Six Kings Slam 2024, Sinner ritrova Djokovic dopo pochi giorni. Il grande derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)una prima giornata che ha visto le comode vittorie di Jannike Carlos, prosegue con le semifinali il torneo del Six. In quel di Riad si disputano due partite decisamente affascinanti, visto che da una parte l’altoatesino ritroverĂNovak, mentre dall’altra lovivrĂ un emozionantecon Rafael. Sicuramente una giornata speciale per il tennis, visto che si affrontano due generazioni: quella nuova giĂ particolarmente splendente e che sogna di raggiungere proprio i risultati semplicemente sensazionali di quella “vecchia”. Sulla carta, visto la condizione dei giocatori e il loro rendimento, in finale dovrebbero andarci, ma attenzione ai due veterani che potrebbero anche piazzare un colpo che può sicuramente definirsi a sorpresa.

