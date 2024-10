Si va verso l'apice del maltempo, nel fine settimana rischio nubifragi in tutta Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si va verso l’apice del maltempo, nel fine settimana coinvolta tutta l’Italia con rischio nubifragi.A farlo presente è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Acuto del maltempo al nord nelle prossime ore, con estensione di piogge e temporali anche al centro. Nel fine settimana arrivano le piogge Ilpescara.it - Si va verso l'apice del maltempo, nel fine settimana rischio nubifragi in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si val’del, nelcoinvoltal’con.A farlo presente è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Acuto delal nord nelle prossime ore, con estensione di piogge e temporali anche al centro. Nelarrivano le piogge

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - maltempo in arrivo : prevista pioggia fino al fine settimana - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora maltempo su Bologna e su gran parte dell’Emilia-Romagna. Come scrive il sito specializzato 3bmeteo.com, da oggi, 16 ottobre, è previsto meteo in forte peggioramento fino alla fine della settimana, con il weekend che sarà... (Bolognatoday.it)

Campania - maltempo e temporali in arrivo : nel fine settimana le temperature torneranno a salire - La Campania si prepara ad affrontare due giornate di forte instabilità atmosferica tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre, a causa di una perturbazione di origine atlantica. Piogge intense e temporali colpiranno tutte le province, come sottolinea 3bmeteo.com accompagnati da un netto calo delle... (Salernotoday.it)

Puglia - torna il caldo : fine di Ciclone Boris e maltempo. Arriva l'estate settembrina : ecco quando e per quanto tempo. Il meteo - Addio al Ciclone Boris e al maltempo: torna il caldo dull'Italia. Arriva l'estate settembrina. Dopo giorni di maltempo, con piogge diffuse e un clima decisamente autunnale, il meteo si... (Quotidianodipuglia.it)