Scuole aperte a Genova domani: il Comune comunica il declassamento dell’allerta meteo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Genova, il Comune ha annunciato che venerdì 18 ottobre tutte le Scuole, di ogni ordine e grado, resteranno aperte. Questa decisione è stata presa in seguito al declassamento dell’allerta meteo previsto per la giornata, che passerà da arancione a gialla a partire dalle ore 8:00. La comunicazione ufficiale ha evidenziato che il rischio atteso è significativamente inferiore rispetto a quanto si è registrato in precedenza. Tuttavia, la cittadinanza è invitata a rimanere informata sulle evoluzioni della situazione meteorologica e sulle eventuali nuove disposizioni. Gli aggiornamenti sull’allerta meteo L’allerta meteo, classificata inizialmente come arancione, ha generato preoccupazione tra i cittadini di Genova e i comuni limitrofi. Gaeta.it - Scuole aperte a Genova domani: il Comune comunica il declassamento dell’allerta meteo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, ilha annunciato che venerdì 18 ottobre tutte le, di ogni ordine e grado, resteranno. Questa decisione è stata presa in seguito alprevisto per la giornata, che passerà da arancione a gialla a partire dalle ore 8:00. Lazione ufficiale ha evidenziato che il rischio atteso è significativamente inferiore rispetto a quanto si è registrato in precedenza. Tuttavia, la cittadinanza è invitata a rimanere informata sulle evoluzioni della situazionerologica e sulle eventuali nuove disposizioni. Gli aggiornamenti sull’allertaL’allerta, classificata inizialmente come arancione, ha generato preoccupazione tra i cittadini die i comuni limitrofi.

