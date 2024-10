Scomparsa di Kata, negativa la super perizia sugli oggetti nella stanza: “Tracce di Dna non sue” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle analisi richieste dalla procura non è emersa nessuna presenza di materiale biologico corrispondente alla piccola Kata, Scomparsa il 10 giugno 2023 a Firenze. Ma ci sono tracce di altre persone. I pm: "Nuovi esami per stabilire di chi siano" Fanpage.it - Scomparsa di Kata, negativa la super perizia sugli oggetti nella stanza: “Tracce di Dna non sue” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle analisi richieste dalla procura non è emersa nessuna presenza di materiale biologico corrispondente alla piccolail 10 giugno 2023 a Firenze. Ma ci sono tracce di altre persone. I pm: "Nuovi esami per stabilire di chi siano"

La piccola Kata scomparsa a Firenze - 2 mesi prima il padre e lo zio furono coinvolti in una rissa all’Astor - Gli inquirenti indagano alla ricerca di indizi su possibili moventi per il rapimento della minore. Continua a leggere . Il padre della piccola Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno di un anno fa dall'ex hotel Astor occupato, e lo zio materno della piccola sono stati coinvolti in una rissa nella notte tra il 23 e il 24 marzo di quell'anno nella struttura occupata. (Fanpage.it)

Kata - novità sulla bimba scomparsa a Firenze : spunta la pista delle molestie e un misterioso peluche - Vi ringrazio pic. Questa pista potrebbe portare a importanti risultati sulle ricerche. twitter. Dunque, questa circostanza riaprirebbe l’ipotesi della vendetta personale che gli inquirenti avevano già vagliato e ipotizzato. Ma cosa è successo? Carabinieri e Procura sarebbero arrivati a una svolta nel caso, considerando dettagli che potrebbero essere più che significativi in questo tremendo caso ... (Donnapop.it)