Ricerca | l’impegno sociale crolla tra i giovani di Napoli ma non in provincia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTra inapoletani il volontariato è quasi sconosciuto, a differenza dei coetanei di comuni vicini, come Afragola e Casal di Principe. Differenze e similitudini rientrano tra i dati raccolti nel progetto Statt’Accort, i cui risultati verranno presentati il 22 ottobre a, presso l’Istituto Comprensivo Bovio-Colletta in Via Carbonara. Tra gli elementi emersi, il capitolo delle aspirazioni professionali di ragazzi e ragazze. Esse riflettono ancora una netta separazione di genere: le femmine puntano a professioni come insegnante o estetista, mentre i maschi preferiscono ruoli come calciatore, militare o imprenditore.