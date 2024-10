Pieralisi Jesi ko all’esordio, la delusione del presidente: “Ho visto una squadra poco lucida” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Debutto con sconfitta in B1 e con un solo punto conquistato. C’è grande delusione in casa Pieralisi Jesi dopo il ko subito al PalaTriccoli contro l’Olimpia Teodora Ravenna, anche se l’impressione è che la squadra marchigiana non abbia “indossato” il miglior abito possibile. Andare due volte in Today.it - Pieralisi Jesi ko all’esordio, la delusione del presidente: “Ho visto una squadra poco lucida” Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Debutto con sconfitta in B1 e con un solo punto conquistato. C’è grandein casadopo il ko subito al PalaTriccoli contro l’Olimpia Teodora Ravenna, anche se l’impressione è che lamarchigiana non abbia “indossato” il miglior abito possibile. Andare due volte in

Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi cede al tie break - 2-3 per il Ravenna - e. , Casini 20, Gabrielli 2, Benzoni n. Sabbatini OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Franzoso (L1), Poggi 4, Marchesano 12, Toppetti, Pirro 15, Fabbri 7, Fusaroli n. Ancora tanto equilibrio in apertura di quarto set (6-6) ma la Pieralisi cala in precisione e la Teodora ne approfitta subito: 7-11. , Paolucci 9, Peretti 7, Castellucci 15, Papagno 1, Canuti 12, D’Amore 1, Milletti 10, Moretto 14. (Vallesina.tv)

Volley femminile B1 / Clementina 2020 e Pieralisi Jesi si rinnovano per un campionato di vertice - . Mentre la Pieralisi ha confermato alla guida tecnica Sabbatini, la Clementina ha affidato la panchina a Maurizio Moretti. Campionato al via il 12 ottobre: Pieralisi Jesi – Ravenna, Riccione – Clementina 2020. Il primo derby a Castelbellino il 16 novembre, quello di ritorno il 15 marzo 2025 VALLESINA, 14 agosto 2024 – Clementina 2020 e Pieralisi Jesi stanno affilando le armi e costruendo le ... (Vallesina.tv)