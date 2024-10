Obiettivi dell’Unione Europea sul Riciclo: Nuove Sfide e Soluzioni per una Gestione Sostenibile dei Rifiuti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto di una crescente attenzione alle problematiche ambientali, l’Unione Europea ha impostato Obiettivi ambiziosi per incrementare la quota di Riciclo dei Rifiuti entro il 2030. Questa iniziativa si colloca all’interno di un quadro normativo sempre più rigoroso che promuove l’economia circolare. Lo studio più recente su questo tema, condotto dall’Istituto per la Competitività e presentato a Roma, offre spunti di riflessione sui festeggiamenti, le Sfide e le potenzialità delle filiere di Gestione dei Rifiuti. L’Unione Europea e gli Obiettivi di Riciclo al 2030 Nel corso degli ultimi anni, l’Unione Europea ha messo in campo strategie per diversificare e ottimizzare il Riciclo dei Rifiuti. L’obiettivo è far crescere la percentuale di materiali riciclati di almeno cinque punti percentuali entro il 2030 rispetto ai dati del 2025. Gaeta.it - Obiettivi dell’Unione Europea sul Riciclo: Nuove Sfide e Soluzioni per una Gestione Sostenibile dei Rifiuti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto di una crescente attenzione alle problematiche ambientali, l’Unioneha impostatoambiziosi per incrementare la quota dideientro il 2030. Questa iniziativa si colloca all’interno di un quadro normativo sempre più rigoroso che promuove l’economia circolare. Lo studio più recente su questo tema, condotto dall’Istituto per la Competitività e presentato a Roma, offre spunti di riflessione sui festeggiamenti, lee le potenzialità delle filiere didei. L’Unionee glidial 2030 Nel corso degli ultimi anni, l’Unioneha messo in campo strategie per diversificare e ottimizzare ildei. L’obiettivo è far crescere la percentuale di materiali riciclati di almeno cinque punti percentuali entro il 2030 rispetto ai dati del 2025.

