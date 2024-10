Nominato il nuovo comandante della polizia municipale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Sindaco Carlo Marino, d’intesa con l’Assessore alla polizia municipale, al Traffico e alla Viabilità, Generale Antonello Sessa, ha Nominato il capitano Luciana Spissu Mele quale nuova comandante della polizia municipale della città di Caserta.Il Capitano Spissu Mele, attualmente Casertanews.it - Nominato il nuovo comandante della polizia municipale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Sindaco Carlo Marino, d’intesa con l’Assessore alla, al Traffico e alla Viabilità, Generale Antonello Sessa, hail capitano Luciana Spissu Mele quale nuovacittà di Caserta.Il Capitano Spissu Mele, attualmente

Eboli - Daniele De Sanctis è il nuovo comandante della polizia municipale - Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha ufficialmente individuato il nuovo Comandante della Polizia Municipale. Si tratta di Daniele De Sanctis, 56 anni, originario di Roma, che assumerà il ruolo dopo la stipulazione del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, successiva all'approvazione... (Salernotoday.it)

La Polizia Municipale di Arezzo alla parata del Columbus Day a New York - Anche quest'anno la polizia cittadina ha preso parte alle celebrazioni per la festa degli italiani in America che ricorre il secondo lunedì del mese di ottobre. . In particolare la delegazione della Polizia Municipale ha preso parte ai festeggiamenti che si sono svolti in New Jersey nella città di. (Arezzonotizie.it)

Cedimento della staccionata. Indagine della polizia municipale - L’uomo era rimasto ferito. Canigiani si riferiva alla disavventura di cui era rimasto vittima un uomo di 48 anni, caduto nel torrente dopo essersi appoggiato alla staccionata, che aveva ceduto. Lo ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia, Ennio Canigiani, a proposito dell’interrogazione presentata e discussa nella scorsa seduta consiliare sull’episodio avvenuto a fine agosto sulla ... (Lanazione.it)