New York, condannato l'ex capo della pubblica sicurezza messicana

Un tribunale federale di New York ha condannato l'ex capo della pubblica sicurezza messicana, Genaro García Luna, a più di 38 anni di carcere, con l'accusa di aver accettato tangenti per aiutare i narcotrafficanti. Il 56enne era stato condannato nel 2023 per aver accettato milioni di dollari in cambio della protezione al violento cartello di Sinaloa, che avrebbe dovuto combattere. Genaro García Luna è stato il massimo funzionario della sicurezza del Messico dal 2006 al 2012, durante l'amministrazione del presidente Felipe Calderón. I parenti di Genaro García Luna hanno assistito alla lettura della sentenza e hanno lasciato la corte assediati dai giornalisti.

