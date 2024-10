Molina e Fruci stendono il Gallipoli: al Galatina il primo round del derby di Coppa Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Galatina batte un colpo nel match di andata del secondo turno della Coppa Italia dell'Eccellenza pugliese: allo stadio Pippi Specchia i biancostellati hanno avuto la meglio per 2-0 sul Gallipoli, guadagnandosi un discreto vantaggio in vista della partita di ritorno.Coppa Italia Lecceprima.it - Molina e Fruci stendono il Gallipoli: al Galatina il primo round del derby di Coppa Italia Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilbatte un colpo nel match di andata del secondo turno delladell'Eccellenza pugliese: allo stadio Pippi Specchia i biancostellati hanno avuto la meglio per 2-0 sul, guadagnandosi un discreto vantaggio in vista della partita di ritorno.

