Mister Movie | Jessica Morlacchi vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello

(Di giovedì 17 ottobre 2024), entrata nelcon l’entusiasmo di vivere una nuova esperienza, sembra aver cambiato completamente idea. Nelle ultime ore, l’ex cantante dei Gazosa ha confessato ai suoi compagni d’avventura di voleril gioco.pronta adil: “Qui mi annoio a morte” “Qui è una gran noia, tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla”, ha dichiarato, rivelando il suo profondo disagio. L’ex vippona ha sottolineato come l’atmosfera nellasia molto diversa da ciò che si aspettava, caratterizzata da falsità e superficialità. “Non pensavo ci fossero persone così. E non avevo idea. Invece ci sono questi gruppi, questa falsità, queste cose che non mi piacciono”, ha aggiunto, spiegando di non riuscire a sopportare i comportamenti dei suoi coinquilini.