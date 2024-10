Milan, Bobo Vieri: date tempo a Paulo Fonseca! Sulla situazione Leao-Theo… (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milan, l’ex attaccante Bobo Vieri ha parlato dei rossoneri e ha affermato che Paulo Fonseca ha bisogno di tempo: Sulla situazione Leao-Theo L’ex attaccante del Milan Bobo Vieri è convinto che il Milan abbia grande potenziale e che a Paulo Fonseca va dato tempo per far sì che il portoghese possa imporre la sua idea di calcio: “Non mi interessano le questioni societarie. Parlo solo di campo. Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Va dato tempo a Fonseca”. L’ex attaccante ha, infatti, sottolineato che Rafael Leao e compagni hanno battuto l’Inter – la grande candidata per la vittoria dello scudetto – e questo significa che la rosa c’è. Manca solo un po’ di continuità nei risultati. Dailymilan.it - Milan, Bobo Vieri: date tempo a Paulo Fonseca! Sulla situazione Leao-Theo… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), l’ex attaccanteha parlato dei rossoneri e ha affermato cheha bisogno disituazione Leao-Theo L’ex attaccante delè convinto che ilabbia grande potenziale e che ava datoper far sì che il portoghese possa imporre la sua idea di calcio: “Non mi interessano le questioni societarie. Parlo solo di campo. Vedo alti e bassi preventivabili. Devono ancora trovare i giusti equilibri, con un allenatore che chiede cose diverse rispetto al passato. Va dato”. L’ex attaccante ha, infatti, sottolineato che Rafael Leao e compagni hanno battuto l’Inter – la grande candidata per la vittoria dello scudetto – e questo significa che la rosa c’è. Manca solo un po’ di continuità nei risultati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, Tudor su Vlahovic: 'E' fortissimo, può arrivare a 30 gol in stagione' - Il tecnico ha parlato della sfida Juventus-Lazio, con riferimento anche alla lotta per i primi posti nel campionato italiano ... (it.blastingnews.com)

Bobo Vieri: «Adani, Cassano e Ventola? Per me non esistono più. Non dovevano toccare la mia famiglia» - Torna a parlare Bobo Vieri, l'ex attaccante della nazionale che negli ultimi anni aveva portato avanti la sua attività in video insieme con alcuni ex colleghi. Oggi, 51enne padre ... (ilmattino.it)

Bobo Vieri: «Adani, Cassano e Ventola? Per me non esistono più, ho sentito parlare troppo e a sproposito. Non dovevano toccare la mia famiglia» - Bobo Vieri era un grandissimo attaccante. A cavallo tra gli anni '90 e 2000, con le maglie di Juventus, Atletico Madrid, Lazio e poi Inter, era probabilmente il 9 più dominante del ... (ilgazzettino.it)