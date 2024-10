Mensa scolastica: 10 milioni di euro per il Sannio. Matera: “Interventi preziosi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici Comuni della provincia di Benevento beneficiari di ulteriori fondi PNRR – dei quali due, quelli di Baselice e Moiano, ammessi con riserva; diciotto, in totale, i progetti finanziati per un totale di circa 10 milioni euro. È stata pubblicata la graduatoria degli Interventi oggetto di finanziamento ai fini della realizzazione e della messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR. Il Sannio ottiene un ottimo riscontro. Quattro sono, nel dettaglio, gli Interventi finanziati a Benevento città; Uno rispettivamente a Foglianise, Baselice, San Leucio del Sannio, Ceppaloni, San Nicola Manfredi, Calvi, San Martino Sannita, Tocco Caudio, San Giorgio del Sannio, Moiano, San Giorgio la Molara, Morcone, Cerreto Sannita e Dugenta. Anteprima24.it - Mensa scolastica: 10 milioni di euro per il Sannio. Matera: “Interventi preziosi” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuindici Comuni della provincia di Benevento beneficiari di ulteriori fondi PNRR – dei quali due, quelli di Baselice e Moiano, ammessi con riserva; diciotto, in totale, i progetti finanziati per un totale di circa 10. È stata pubblicata la graduatoria deglioggetto di finanziamento ai fini della realizzazione e della messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR. Ilottiene un ottimo riscontro. Quattro sono, nel dettaglio, glifinanziati a Benevento città; Uno rispettivamente a Foglianise, Baselice, San Leucio del, Ceppaloni, San Nicola Manfredi, Calvi, San Martino Sannita, Tocco Caudio, San Giorgio del, Moiano, San Giorgio la Molara, Morcone, Cerreto Sannita e Dugenta.

