Medo Oriente, Crosetto: “Missione Unifil resti in Libano, è l’unica alternativa alla guerra sul campo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha svolto un'informativa al Senato, chiarendo che l'Italia non intende ritirare il supporto alla missione Onu Unifil in Libano. Nonostante la richiesta del governo israeliano di ritirarsi, la missione "va rafforzata", perché andare via "minerebbe definitivamente la credibilità delle Nazioni unite". La missione è "l'unica alternativa a una guerra sul campo". Fanpage.it - Medo Oriente, Crosetto: “Missione Unifil resti in Libano, è l’unica alternativa alla guerra sul campo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guidoha svolto un'informativa al Senato, chiarendo che l'Italia non intende ritirare il supportomissione Onuin. Nonostante la richiesta del governo israeliano di ritirarsi, la missione "va rafforzata", perché andare via "minerebbe definitivamente la credibilità delle Nazioni unite". La missione è "l'unicaa unasul campo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto : “Israele rispetti le basi Unifil - rischio conflitto aperto è reale” - (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. "L'Italia lo ha ribadito più volte: riconosciamo il diritto di Israele a difendersi ma con la stessa forza chiediamo che si attenga alle […]. (Periodicodaily.com)

Crosetto : "Lasciare il Libano minerebbe la credibilità dell'Onu. Servono nuove regole d'ingaggio per Unifil" - Che nell'immediato post attacco di Israele alle basi Unifil aveva paventato l'ipotesi di ritirare il contingente italiano. "Come Difesa, siamo ovviamente pronti a fare la nostra parte e, qualora necessario, siamo in grado di condurre operazioni di estrazione del contingente nazionale e dei nostri connazionali in Libano, anche in modo autonomo", ha spiegato il ministro. (Ilfoglio.it)

Crosetto : “Israele rispetti le basi Unifil - rischio conflitto aperto è reale” - "L'Italia lo […]. L'appello del ministro della Difesa nell'informativa al Senato: "Netanyahu ci aiuti a rafforzare l'Unifil. A Gaza e Libano vittime sono soprattutto civili inermi" Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. (Sbircialanotizia.it)