Medio Oriente, Crosetto: "Israele ha diritto di difesa, ma rispetti le basi Unifil"

Il ministro della difesa ha sostenuto che l'Italia riconosce il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di organizzazioni terroristiche, ma al contempo esorta lo Stato ebraico a rispettare il diritto internazionale e soprattutto a smettere di attaccare le basi Onu in Libano

Libano - Crosetto avverte Israele : “Rispetti il diritto internazionale - i civili e l’Unifil” - “Le azioni di Israele contro le postazioni Unifil sono rilevanti e gravissime, violazioni del diritto internazionale, non incidenti. Ho voluto segnalare la necessità di un incisivo e rapido intervento delle Nazioni Unite che metta Unifil nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all’uso della forza. (Thesocialpost.it)

Crosetto : “Israele rispetti il diritto internazionale” - Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di una informativa in Senato sui recenti attacchi alle basi Unifil in Libano. . . ” Oggi purtroppo assistiamo al ricorso sistematico delle armi. “Quella in atto è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse, nonostante diversi e ripetuti appelli della comunità internazionale”. (Imolaoggi.it)

Crosetto - 'Israele rispetti diritto - civili e Unifil' - Unifil va rafforzato e le forze libanesi rese piĂą credibili. Allo stesso tempo abbiamo chiesto ad Israele di attenersi alle regole del diritto internazionale e di proteggere l'incolpevole popolazione civile, a Gaza come in Libano, ed il contingente Onu". Servono nuove regole d'ingaggio e devono essere fatte rispettare. (Quotidiano.net)