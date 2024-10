Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammatico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammatico. Un tragico incidente si è verificato attorno all’una di notte sull’autostrada A4, in direzione Milano, tra i caselli di Peschiera e Sirmione. La dinamica e i dettagli di quanto successo. () Leggi anche: Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano Leggi anche: Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine tamponamento tra 4 veicoli sulla A4: cosa è successo Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, un grave incidente ha paralizzato l’autostrada A4, nota arteria di collegamento tra Torino a Trieste. La strada, che attraversa la Pianura Padana, passa anche per Milano ed è quindi frequenta da migliaia di viaggiatori. Tvzap.it - Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammatico Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)intra 4: il. Un tragico incidente si è verificato attorno all’una di notte sull’A4, in direzione Milano, tra i caselli di Peschiera e Sirmione. La dinamica e i dettagli di quanto successo. () Leggi anche: Il famoso cantante muore a 31 anni: precipita dal terzo piano Leggi anche: Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandinetra 4 veicoli sulla A4: cosa è successo Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, un grave incidente ha paralizzato l’A4, nota arteria di collegamento tra Torino a Trieste. La strada, che attraversa la Pianura Padana, passa anche per Milano ed è quindi frequenta da migliaia di viaggiatori.

Maxi tamponamento tra 4 automobili lungo l’autostrada A4 : morto un 20enne - L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre lungo l'autostrada A4 e ha coinvolto 4 automobili. A farne le spese un 20enne bresciano che ha perso la vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)

