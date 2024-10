Maltempo in Toscana | Allerta arancione fino alle 7 di domani 18 ottobre: a Livorno scuole aperte, chiusi parchi e cimiteri (Di giovedì 17 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LivornoTODAYdomani, venerdì 18 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado a Livorno resteranno aperte. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di oggi direttamente dal sindaco Luca Salvetti. L'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali Livornotoday.it - Maltempo in Toscana | Allerta arancione fino alle 7 di domani 18 ottobre: a Livorno scuole aperte, chiusi parchi e cimiteri Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAY, venerdì 18, ledi ogni ordine e grado aresteranno. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di oggi direttamente dal sindaco Luca Salvetti. L'meteoper rischio idrogeologico e temporali

Previsioni meteo Livorno - allerta arancione per temporali dalle 16 di oggi alle 7 di domani 18 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e temporali a partire dalle 16 di oggi, giovedì 17 ottobre, fino alle 7 del giorno dopo lungo la zona costiera. . (Livornotoday.it)

Previsioni meteo Livorno - prolungata fino a domani 17 ottobre l'allerta gialla per rischio idrogeologico e pioggia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle 23.59 di domani, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico e forti temporali prevista per oggi. Secondo le previsioni infatti sono in arrivo nuovi... (Livornotoday.it)

Livorno - la Fortezza Nuova dal 21 ottobre aprirà solo il sabato e la domenica : "Chiusura necessaria per svolgere i lavori" - A partire dal 21 ottobre, la Fortezza Nuova resterà chiusa dal lunedì al venerdì per consentire ai turni dei lavori in corso di svolgersi in completa sicurezza. Riaprirà, in via straordinaria, il sabato e la domenica in aree selezionate quando le ditte, incaricate di operare per la nuova veste... (Livornotoday.it)