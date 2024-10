Live da Roma: Il film su Berlinguer che ha aperto la Festa del Cinema e le anticipazioni sui film da vedere, i divi in arrivo e i "rockumentary" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la preapertura con il debordante fantakolossal Megalopolis (per noi il film da vedere al Cinema nel weekend!) e la lezione di Cinema di Francis Ford Coppola, la diciannovesima Festa del Cinema di Roma si è aperta ufficialmente con il sentito Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano nei panni del segretario del PCI. Qui vi raccontiamo anche alcuni film in anteprima, i divi in arrivo e i film musicali da vedere. Buone visioni! #CosavedereNelWeekend #AlCinema #InSala e #InStreaming Elio Germano in una scena di “Berlinguer – La grande ambizione” (foto Ufficio stampa Festa del Cinema di Roma/Lucky Red). Il film di Andrea Segre sul segretario del PCI ha aperto la diciannovesima Festa del Cinema di Roma (dal 31 ottobre nelle sale per Lucky Red). Amica.it - Live da Roma: Il film su Berlinguer che ha aperto la Festa del Cinema e le anticipazioni sui film da vedere, i divi in arrivo e i "rockumentary" Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la preapertura con il debordante fantakolossal Megalopolis (per noi ildaalnel weekend!) e la lezione didi Francis Ford Coppola, la diciannovesimadeldisi è aperta ufficialmente con il sentito– La grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano nei panni del segretario del PCI. Qui vi raccontiamo anche alcuniin anteprima, iine imusicali da. Buone visioni! #CosaNelWeekend #Al#InSala e #InStreaming Elio Germano in una scena di “– La grande ambizione” (foto Ufficio stampadeldi/Lucky Red). Ildi Andrea Segre sul segretario del PCI hala diciannovesimadeldi(dal 31 ottobre nelle sale per Lucky Red).

