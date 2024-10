Liam Payne, le ipotesi sui video social caricati poco prima della morte (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arrivano nuove ipotesi sui video social caricati poco prima della morte di Liam Payne: ecco cosa sarebbe accaduto L'articolo Liam Payne, le ipotesi sui video social caricati poco prima della morte proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Liam Payne, le ipotesi sui video social caricati poco prima della morte Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arrivano nuovesuidi: ecco cosa sarebbe accaduto L'articolo, lesuiproviene da Novella 2000.

Liam Payne - che «prima di morire era sorridente e pieno di progetti per il futuro» - Era a Buenos Aires, con la fidanzata Kate Cassidy, almeno dall’inizio del mese: il 2 ottobre aveva assistito al concerto del suo ex compagno di band degli One Direction, Niall Horan. Aveva anche firmato di recente un contratto con Netflix. (Vanityfair.it)

Mister Movie | L’ultima canzone di Liam Payne Teardrops prima della tragica morte presenta testi strazianti - I fan, sconvolti dalla notizia, si sono riuniti fuori dall’hotel per rendergli omaggio, accendendo candele e lasciando fiori. Le circostanze della sua morte rimangono ancora in fase di indagine, con le autorità locali che hanno confermato l’incidente. Il dolore espresso nella canzone rappresenta una parte importante della sua vita e del suo modo di relazionarsi con il mondo. (Mistermovie.it)

Liam Payne - una vita tra alti e bassi : “Mi ubriacavo perché non c’era altro modo di affrontare il grande successo. Ho avuto anche pensieri estremi” - Poi, spinto anche dai doveri di padre nei confronti del figlio Bear, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl, ex componente delle Girls Aloud, aveva deciso di entrare in un centro di disintossicazione. Un altro episodio raccontato è la cancellazione del concerto a Belfast nel 2015. Il grande successo a X Factor, poi l’onda con i One Direction, la carriera da solista. (Ilfattoquotidiano.it)