La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. L'avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta Avellinotoday.it - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, haunadi colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. L'entra in vigore alla mezzanotte e resta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sismex appennino 2024” : esercitazione provinciale di protezione civile - Nelle settimane successive sarà organizzata una riunione di debriefing per analizzare le azioni svolte, individuare le eventuali criticità e apportare misure migliorative alle procedure di emergenza. Interverranno i Carabinieri e la Polizia, i Vigili del fuoco, il Soccorso sanitario, il Dipartimento di Prevenzione (SPVSA), l’istituto INGV Osservatorio di Arezzo, tecnici del Settore Sismica ... (Lanazione.it)

“Io non rischio” : la Protezione Civile incontra i cittadini a Bibbiena - Una giornata per diffondere la conoscenza dei rischi naturali e per informare i cittadini sui comportamenti da adottare per ridurre i pericoli. Sabato 19 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00, il Centro Commerciale Il Casentino di Bibbiena sarà sede della campagna nazionale “Io non rischio” dove i... (Arezzonotizie.it)

“Io non rischio” : la Protezione Civile incontra i cittadini a Bibbiena - La volontà è di coinvolgere anche la cittadinanza per generare una consapevolezza diffusa sulle modalità per affrontare le calamità naturali con maggior sicurezza per sé stessi e per gli altri, spiegando come agire prima, durante e dopo un’emergenza. Questa giornata testimonia l’impegno della Misericordia di Bibbiena al servizio di territorio e comunità che ha trovato ulteriore espressione ... (Lanazione.it)