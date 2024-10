Italia: Roma, FAO celebra Giornata mondiale dell’alimentazione (1) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott – (Xinhua) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (sugli schermi) parla in un video messaggio durante la cerimonia per celebrare la Giornata mondiale dell’alimentazione a Roma, in Italia, ieri 16 ottobre 2024. L’Istituto per la protezione delle piante dell’Accademia cinese di scienze agrarie (IPPCAAS) ieri e’ stato insignito del premio Achievement Award dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in occasione della cerimonia organizzata dalla FAO per celebrare la Giornata a Roma. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Italia: Roma, FAO celebra Giornata mondiale dell’alimentazione (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ott – (Xinhua) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (sugli schermi) parla in un video messaggio durante la cerimonia perre la, in, ieri 16 ottobre 2024. L’Istituto per la protezione delle piante dell’Accademia cinese di scienze agrarie (IPPCAAS) ieri e’ stato insignito del premio Achievement Award dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in occasione della cerimonia organizzata dalla FAO perre la. (Xin) Agenzia Xinhua

L’Italia del pane : i consumi sono però la metà della Romania - Sono 190 i mulini che nel nostro Paese trasformano oltre 5,6 milioni di tonnellate di frumento tenero dai quali si ottengono circa 4,2 milioni di tonnellate di farine destinate, in misura del 56%, cioè circa 2,4 […] The post L’Italia del pane: i consumi sono però la metà della Romania appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Aeroitalia - sospesi i collegamenti per la Romania : stop al volo Bergamo-Bacau - I voli verso la Romania riprenderanno regolarmente alla fine di marzo 2025”. Ad essere sospesi in via temporanea sono i collegamenti Roma Fiumicino-Bucarest Otopeni, Roma Fiumicino-Bacau, Bergamo-Bacau e Cuneo Levaldigi-Bacau. Questa decisione rientra nella strategia di crescita aziendale, che prevede il potenziamento delle rotte domestiche italiane, con un focus specifico sulle regioni di ... (Bergamonews.it)

Lotta greco-romana e stile libero. Faenza si laurea campione d’Italia - Il Club Atletico Faenza sezione lotta si laurea campione d’Italia. I nostri ragazzi ci hanno regalato una gioia incredibile", conclude. Un successo ancora più prestigioso se si pensa che i lottatori non sono riusciti ad allenarsi nella palestra Lucchesi nell’ultimo mese a causa dell’alluvione che l’ha colpita per la terza volta. (Sport.quotidiano.net)