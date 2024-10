Indice prezzi al consumo, a settembre prezzi in calo ma crescono su base annua (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRIESTE - Nel mese di settembre 2024 la stima definitiva dell’Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività del Comune di Trieste ha registrato un -0,4 per cento rispetto ad agosto 2024 (congiunturale) e un +1,1 per cento rispetto a settembre 2023 (tendenziale). Si ricorda che nel Triesteprima.it - Indice prezzi al consumo, a settembre prezzi in calo ma crescono su base annua Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) TRIESTE - Nel mese di2024 la stima definitiva dell’deialper l’intera collettività del Comune di Trieste ha registrato un -0,4 per cento rispetto ad agosto 2024 (congiunturale) e un +1,1 per cento rispetto a2023 (tendenziale). Si ricorda che nel

Padelle - quali sono tossiche. Le migliori? Ecco la classifica di Altroconsumo (materiale e prezzi) - Quali sono le padelle migliori? Quando ne acquistiamo una, dobbiamo stare attentissimi: ne va della nostra salute e anche della qualità di ciò che cuciniamo e mangiamo. Quando ci si chiede se le padelle sono sicure di solito si intende se permettano di cucinare in modo sano, ovvero senza contaminare il cibo con sostanze tossiche. (Thesocialpost.it)

Cina : prezzi al consumo stabili a settembre - (Xin) Agenzia Xinhua. L’indice dei prezzi al consumo (CPI), principale indicatore dell’inflazione, e’ aumentato dello 0,4% su base annua a settembre, inferiore rispetto a un incremento dello 0,6% in agosto, come riferito dall’Ufficio nazionale di statistica. Su base mensile, il CPI e’ rimasto invariato rispetto al mese precedente. (Romadailynews.it)