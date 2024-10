Lanazione.it - Impianto Scirea. La replica del Chiesanuova

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’’ e la società1975 che lo gestisce da oltre 49 anni, senza soluzione di continuità, sono sempre stati in prima linea sui temi dell’integrazione e a disposizione del quartiere e di tutti i bambini che vogliono fare sport". Risponde duramente Giovanni Moschiti, presidente del1975, all’Olimpia Prato, che in un comunicato recente aveva accusato la società presieduta da Moschiti, temporaneamente affidataria dello "" in attesa di un nuovo bando per la gestione, di "non aver concesso spazi in orari adeguati per lo svolgimento degli allenamenti dei bambini". La storia dei diverbi fra le due società ha radici lontane. Lo spiega lo stesso numero uno di: "Ilha concesso l’uso delle proprie strutture a partire dall’ 1 ottobre 2022 per far creare all’Olimpia Prato una scuola calcio coi bambini.