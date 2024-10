Il patto sulla Pedemontana. La Provincia alla Regione: nessun pedaggio a casa nostra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il consiglio Provinciale di Monza e Brianza vota compatto: la Milano-Meda resti gratuita anche dopo la trasformazione in Pedemonana. Approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di centrosinistra “Brianza Rete Comune“ contraria al pedaggiamento del tratto di Milano-Meda che entrerà a far parte della nuova autostrada (da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno). Il documento presentato dal centrosinistra ed emendato dalla maggioranza di centrodestra, evidenzia anche le principali criticità del progetto, riguardanti la bonifica da diossina, le cantierizzazioni, le compensazioni viabilistiche e ambientali e, appunto, la tariffazione della B2 nel tratto corrispondente all’attuale Milano-Meda. alla fine è arrivato il voto unanime che mostra la condivisione delle preoccupazioni. Ilgiorno.it - Il patto sulla Pedemontana. La Provincia alla Regione: nessun pedaggio a casa nostra Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il consigliole di Monza e Brianza vota com: la Milano-Meda resti gratuita anche dopo la trasformazione in Pedemonana. Approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di centrosinistra “Brianza Rete Comune“ contraria al pedaggiamento del tratto di Milano-Meda che entrerà a far parte della nuova autostrada (da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno). Il documento presentato dal centrosinistra ed emendato dmaggioranza di centrodestra, evidenzia anche le principali criticità del progetto, riguardanti la bonifica da diossina, le cantierizzazioni, le compensazioni viabilistiche e ambientali e, appunto, la tariffazione della B2 nel tratto corrispondente all’attuale Milano-Meda.fine è arrivato il voto unanime che mostra la condivisione delle preoccupazioni.

