Guido Grimaldi rieletto presidente Alis all' unanimita'

"Dopo aver preso atto di un consenso unanime e di sincera stima da parte di tutti i soci, sono davvero orgoglioso di essere stato rieletto presidente di Alis. Quest'elezione coincide con una giornata molto importante perché celebriamo i primi otto anni della nostra associazione, che è riuscita a dare finalmente voce al nostro settore e a dar vita ad una vera e propria cultura del trasporto e della logistica. La presenza oggi di autorevoli ospiti, tra i quali il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i direttori Bruno Vespa e Monica Maggioni ed il presidente di Banca Mps Nicola Maione che ringrazio, testimonia proprio quanto Alis abbia fatto comprendere la strategicità del settore non solo nel sistema economico, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana di ciascuno di noi".

