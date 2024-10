Ilfattoquotidiano.it - Garante regionale per la tutela dei diritti degli animali: il mio progetto di legge in Emilia Romagna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Serve istituire ilper il benessere e ladei, come prevede il miodiche ho depositato in Assemblea legislativa. Ne sono sempre più convinta, tanto di più dopo le scioccanti immagini – diffuse da Giulia Innocenzi, coautrice di Food for Profit – sullo stato orribile di alcuni allevamenti intensivi. Si tratta in particolare di due allevamenti di maiali in provincia di Piacenza, in una zona a rischio contagio da Peste Suina Africana, infestati da topi che corrono addosso ai maiali, su pavimenti e strutture interne e dentro i contenitori di mangime. In più, sovraffollamento; maiali lasciati nei corridoi tra i reparti; decine di carcasse di suini sparse ovunque, anche all’aperto; scrofe che partoriscono in zone inadeguate. Tutto ciò è inammissibile, oltre che sconcertante.