Formia, partiti i lavori di riqualificazione nel quartiere di Gianola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Formia, 17 ottobre 2024 – Sono partiti i lavori di riqualificazione nel tratto di levante del lungomare 'Città di Ferrara', nel quartiere Formiano di Gianola, che interesseranno il rifacimento dei marciapiedi e della pista ciclopedonale. Un'operazione di "traffic calming" con l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo estivo quando è crescente l'afflusso turistico per la presenza di diversi stabilimenti balneari, alberghi, locali di ristorazione e di cittadini che si dedicano all'attività di runner. Interventi che puntano a ridurre l'impatto delle auto e a promuovere l'utilizzo della bici e della mobilità sostenibile e alternativa, definita 'dolce', migliorando la qualità urbana della zona e la viabilità.

