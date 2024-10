Firenze spara e uccide una donna in un negozio di alimentari | arrestato il nipote 20enne

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unhato e ucciso unadi 59 anni nella frazione Chiesanuova di San Casciano (). La vittima, Laura Frosecchi – sposata con Stefano Bettoni – è la zia del ragazzo. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto né il luogo dove abbia recuperato l’arma. Il ragazzo, Mattia Scuti, dopo averto si era barricato in casa. Dopo l’accerchiamento dello stabile da parte delle forze dell’ordine, ha poi tentato la fuga. È stato però raggiunto e fermato. Si trova ora nella caserma di. L’aggressione Il giovane hato alla 59enne quando era all’interno del suodi, dove le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere. Laera proprietaria di “Graziella”, il principale forno del paese. Sconcertati gli abitanti: «Surreale, il ragazzo aveva alcuni problemi, ma non immaginavamo potesse accadere. Nessuno ha sentito lo sparo.