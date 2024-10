“Festa della Caldarrosta” a Paduli, tutto pronto per la seconda edizione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via la seconda edizione della “Festa della Caldarrosta” a Paduli. L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale, la Pro Loco Padulese ed il Comune di Paduli è in programma venerdi 18 e sabato 19 ottobre a partire dalle ore 19:00, in piazza San Giovanni. Gli ospiti potranno degustare le castagne sia lesse che Caldarroste. A completare il menu altre tipicità locali sotto il segno della castagna: Zuppa di fagioli e castagne, Cicatielli con speck e castagne, Pasticciotto con crema e castagne; e poi ancora Panino con la salsiccia e vino. Anteprima24.it - “Festa della Caldarrosta” a Paduli, tutto pronto per la seconda edizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via la” a. L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale, la Pro Loco Padulese ed il Comune diè in programma venerdi 18 e sabato 19 ottobre a partire dalle ore 19:00, in piazza San Giovanni. Gli ospiti potranno degustare le castagne sia lesse che Caldarroste. A completare il menu altre tipicità locali sotto il segnocastagna: Zuppa di fagioli e castagne, Cicatielli con speck e castagne, Pasticciotto con crema e castagne; e poi ancora Panino con la salsiccia e vino.

