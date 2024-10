Metropolitanmagazine.it - Fedez, Vittoria Andena smentisce la relazione col rapper: “Informazioni false, non sono la fidanzata”

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ha smentito categoricamente i rumors che la accostavano a una presuntacon il. Dopo che diverse pagine di gossip avevano rilanciato l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, secondo cuiavrebbe iniziato una nuova storia d’amore con la ragazza laureata in fashion marketing, la stessaha preso posizione, affermando di non conoscere il cantante. “La nuovadi, è anta nel 97’si chiamerebbe. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna” ha rivelato il giornalista su Instagram, aggiungendo “aiconosciuti in Sardegna, milanese cognome della Milano bene conosciuto (ma non famosa). storia comunicata a tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile.è laureata in fashion marketing e ha un master in fashion e merchandising”.