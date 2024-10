Farmaci, Osservatorio Nomisma: "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback sui Farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, concentrati prevalentemente sul meccanismo del massimo ribasso, prevedere un meccanismo di adeguamento dei prezzi ex factory dei Farmaci a più basso costo e incentivare le imprese che adottano processi produttivi innovativi e tecnologie sostenibili, attraverso modelli multi aggiudicatario. Liberoquotidiano.it - Farmaci, Osservatorio Nomisma: "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback suirimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, concentrati prevalentemente sul meccanismo del massimo ribasso, prevedere un meccanismo di adeguamento dei prezzi ex factory deia più basso costo e incentivare le imprese che adottano processi produttivi innovativi e tecnologie sostenibili, attraverso modelli multi aggiudicatario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - Un indebolimento del sistema si tradurrebbe nell'aumento esponenziale del fenomeno delle carenze di farmaci, nella mancata accessibilità ai medicinali da parte delle classi meno abbienti, nell'impossibilità di sostenere le cure di talune malattie croniche, nella riduzione della concorrenza, della biodiversità della produzione e dei principi attivi utilizzati. (Iltempo.it)

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - 1. Conclude Collatina: "Torniamo a chiedere che il Governo si impegni nel sostegno alle imprese con solide politiche industriali che agevolino investimenti produttivi locali e che garantiscano maggiore indipendenza strategica nell'approvvigionamento di farmaci e principi attivi per l'Italia, puntando al coordinamento di tutte le misure da mettere in campo". (Liberoquotidiano.it)

Farmaci - Osservatorio Nomisma : “Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti” - Attenti al take for granted' Eliminare il payback sui farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di […]. 'Su payback, prezzi ex factory e gare ospedaliere per comparto che dal 2012 ha garantito 6,250 mld di minore spesa al Ssn. (Sbircialanotizia.it)