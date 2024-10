Emergency compie 30 anni: al via quattro itinerari tra Firenze e Pisa per sostenere l’asso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – quattro itinerari culturali tra le città di Firenze e Pisa per sostenere i progetti di Emergency. Dagli antichi luoghi di ricovero, ai reperti delle navi romane rinvenuti nella città della torre pendente, fino alla nascita delle confraternite di accoglienza e al ruolo delle donne nell’antichità. Sono questi i percorsi che Cooperativa Archeologia propone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sui temi dell’accoglienza, del volontariato e dell’empowerment femminile, per rendere omaggio ai 30 anni dell’organizzazione umanitaria che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e sostenerne le iniziative. Lanazione.it - Emergency compie 30 anni: al via quattro itinerari tra Firenze e Pisa per sostenere l’asso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 –culturali tra le città diperi progetti di. Dagli antichi luoghi di ricovero, ai reperti delle navi romane rinvenuti nella città della torre pendente, fino alla nascita delle confraternite di accoglienza e al ruolo delle donne nell’antichità. Sono questi i percorsi che Cooperativa Archeologia propone nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sui temi dell’accoglienza, del volontariato e dell’empowerment femminile, per rendere omaggio ai 30dell’organizzazione umanitaria che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e sostenerne le iniziative.

Cooperativa Archeologia per i 30 anni di Emergency tra Pisa e Firenze - 5520407 o a turismo@archeologia. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055. it Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto ad Emergency. Un viaggio tutto “al femminile” attraverso secoli di storia, con l’ausilio di statue, rilievi, raffigurazioni ceramiche, che illustreranno come anche nelle epoche più antiche il modo di raffigurare la figura ... (Lanazione.it)