Dopo i parcheggi gratis: "C'è anche la navetta. Così salviamo il centro" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non ci sono più scuse per non vivere il centro storico di Fermo, tra impianti di risalita e parcheggi gratuiti, navette libere e vitalità. Dopo il recente annuncio del sindaco che ha deciso di togliere tutti i parcheggi a pagamento di competenza comunale, si conferma anche il servizio di trasporto dal maxi parcheggi alla piazza. E' operativo già dall'inizio del nuovo anno scolastico il servizio di bus navetta gratuito feriale effettuato da Steat spa, in accordo con il Comune di Fermo e l'assessorato ai trasporti, che dal Terminal Mario Dondero in via Tomassini, nuovo capolinea cittadino dal 15 luglio scorso, arriva al Largo Calzecchi Onesti, prima dell'arco di Piazza. Un percorso di 16 minuti che si copre ininterrottamente dalle ore 7.40 alle ore 19.

