Donadoni: “Non ho rimpianti, Berlusconi uomo straordinario con capacità incredibili” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ho rimpianti, è chiaro che ci sono cose che avrei potuto fare meglio, errori che avrei potuto evitare, ma questo rientra nella logica delle cose. Tutto questo mi ha permesso di essere dove sono ora e quello che sono ora, quindi va bene così. Non mi sono mai posto particolari obiettivi, ho sempre cercato di dare il massimo”. Così Roberto Donadoni, inaugurando la seconda stagione di “Storie di Serie A” su Radio TV Serie A con RDS. Donadoni, dopo essere stato seguito e cercato dalla Juventus, è stato il primo acquisto dell’era Silvio Berlusconi al Milan: “Per me ha rappresentato una grandissima parte del percorso, un uomo di spessore, straordinario e con una volontà e capacità incredibile. Ha raggiunto i successi solo grazie a doti naturali, è stato straordinario anche dal punto di vista personale”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ho, è chiaro che ci sono cose che avrei potuto fare meglio, errori che avrei potuto evitare, ma questo rientra nella logica delle cose. Tutto questo mi ha permesso di essere dove sono ora e quello che sono ora, quindi va bene così. Non mi sono mai posto particolari obiettivi, ho sempre cercato di dare il massimo”. Così Roberto, inaugurando la seconda stagione di “Storie di Serie A” su Radio TV Serie A con RDS., dopo essere stato seguito e cercato dalla Juventus, è stato il primo acquisto dell’era Silvioal Milan: “Per me ha rappresentato una grandissima parte del percorso, undi spessore,e con una volontà eincredibile. Ha raggiunto i successi solo grazie a doti naturali, è statoanche dal punto di vista personale”.

