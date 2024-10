Discussioni sinodali in Vaticano: riflessioni su mobilità umana e inclusione sociale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il briefing di oggi, 17 ottobre 2023, nella Sala Stampa della Santa Sede ha messo in evidenza il consenso generale sui progressi delle Chiese nella pastorale della mobilità umana. I temi chiave trattati hanno incluso la necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani e l’inclusione delle persone con disabilità, nel contesto di una più forte connessione tra la Curia romana e le comunità locali. I cardinali Hollerich e Grech, insieme ad altri membri ecclesiastici, parteciperanno domani a un incontro con studenti universitari per discutere ulteriormente queste questioni. L’importanza dei «luoghi della sinodalità» Durante il briefing, è emerso che i «luoghi della sinodalità» non sono necessariamente centri istituzionali, ma piuttosto i luoghi di incontro, di scambio e di dialogo. Gaeta.it - Discussioni sinodali in Vaticano: riflessioni su mobilità umana e inclusione sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il briefing di oggi, 17 ottobre 2023, nella Sala Stampa della Santa Sede ha messo in evidenza il consenso generale sui progressi delle Chiese nella pastorale della. I temi chiave trattati hanno incluso la necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani e l’delle persone con disabilità, nel contesto di una più forte connessione tra la Curia romana e le comunità locali. I cardinali Hollerich e Grech, insieme ad altri membri ecclesiastici, parteciperanno domani a un incontro con studenti universitari per discutere ulteriormente queste questioni. L’importanza dei «luoghi dellatà» Durante il briefing, è emerso che i «luoghi dellatà» non sono necessariamente centri istituzionali, ma piuttosto i luoghi di incontro, di scambio e di dialogo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torre Annunziata si mobilita : il 27 luglio catena umana ai lidi contro l’illegalità diffusa - In risposta al grave episodio di matrice camorristica avvenuto il 19 luglio scorso in un noto stabilimento balneare della città, nel quale ignoti hanno esploso colpi […]. L’iniziativa del “Coordinamento 19 luglio Torre Annunziata”, composto da semplici cittadine e cittadini e numerose associazioni, in risposta al grave episodio avvenuto in un noto stabilimento balneare della città. (2anews.it)