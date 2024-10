Secoloditalia.it - Commissione indipendente sull’attentato a Trump: “Attacco causato da gravi difetti nei servizi segreti”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo l’attentato subito da Donaldlo scorso 13 luglio durante un comizio a Butler, il presidente Joe Biden è stato costretto a nominare unaper indagare su quanto accaduto. I pareri degli esperti hanno decretato che le colpe siano deiamericani e dei “” riportati dall’apparato. La pecca nel sistema del secret service ha fatto in modo che l’attentato a Donaldsi verificasse con grande facilità. Laha quindi spronato il bureau a fare del proprio meglio per attuare delle “Riforme fondamentali”. Le modifiche serviranno per proteggere nel miglior modo possibile i funzionari statunitensi più importanti in tutto il mondo. Attentato a, la: “Numerosi errori e questioni sistemiche” “Numerosi errori” si sono verificati il 13 luglio a Butler secondo la