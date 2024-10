Colpi di scena e nuove tensioni: anticipazioni de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La soap opera spagnola “La Promessa” continua a mantenere alta la suspense, con episodi ricchi di novità e intrighi previsti per la settimana dal 19 al 25 ottobre 2024. Gli avvenimenti si concentreranno su un nuovo personaggio di alto lignaggio e sulle dinamiche familiari all’interno della tenuta, che promettono di intensificarsi. Rimanendo aggiornati su questi spoiler, i telespettatori possono prepararsi a una serie di eventi sorprendenti che daranno nuova energia alla trama. L’arrivo del conte de Ayala e le sue conseguenze Il conte de Ayala, un’antica conoscenza di Cruz e del defunto barone, arriverà alla tenuta per una visita che, seppur breve, influenzerà profondamente le relazioni interpersonali. Sebbene la marchesa si mostri entusiasta di accogliere il vecchio amico, Alonso avrà reazioni contrastanti. Gaeta.it - Colpi di scena e nuove tensioni: anticipazioni de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La soap opera spagnola “La” continua a mantenere alta la suspense, con episodi ricchi di novità e intrighi previsti per la settimana dal 19 al 25. Gli avvenimenti si concentreranno su un nuovo personaggio di alto lignaggio e sulle dinamiche familiari all’interno della tenuta, che promettono di intensificarsi. Rimanendo aggiornati su questi spoiler, i telespettatori possono prepararsi a una serie di eventi sorprendenti che daranno nuova energia alla trama. L’arrivo del conte de Ayala e le sue conseguenze Il conte de Ayala, un’antica conoscenza di Cruz e del defunto barone, arriverà alla tenuta per una visita che, seppur breve, influenzerà profondamente le relazioni interpersonali. Sebbene la marchesa si mostri entusiasta di accogliere il vecchio amico, Alonso avrà reazioni contrastanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni settimanali dal 19 al 25 ottobre 2024 : arriva il conte de Ayala - Subito dopo incaricherà Jana di occuparsi di lui, e darà a Simona il compito di preparargli da mangiare, sottolineando il fatto che dovrà essere la sola ad avere accesso alle pietanze del ragazzo. Riflettori puntati su una new entry: il conte de Ayala giungerà alla tenuta e si sconterà con Jana. Pelayo tuttavia resterà impassibile e obbligherà il valletto a dire all’inglese che la consegna ... (Superguidatv.it)

Un posto al sole - anticipazioni 17 ottobre 2024 : il piano di Guido - Il vigile, in particolare, sarà sempre piu in crisi per quanto concerne la sua situazione economica e deciderà di correre ai ripari. Guido Del Bue metterà a punto un piano nel corso della puntata di Un posto al sole di giovedì 17 ottobre 2024. I due arriveranno quasi alle mani e l'intervento di Niko susciterà la gelosia di Valeria. (Tvpertutti.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming 17 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – giovedì 17 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Ergun chiede insistentemente a Devin di poter parlare con lei, ma non fa in tempo ad incontrarla: un guasto ai freni della sua macchina mentre è al volante lo manda fuori strada uccidendolo sul colpo. (Superguidatv.it)