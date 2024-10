Caso scommesse, Paquetà non ci sta: “Divulgate informazioni false da una talpa interna” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del West Ham e del Brasile, Lucas Paquetà, da tempo come è noto al centro di un’indagine da parte della FA su potenziali violazioni legate alle leggi sulle scommesse da parte dei tesserati, non ci sta e va all’attacco con un post sui social: “Ho letto affermazioni completamente false sulla mia vicenda”, ha esordito, e il riferimento è probabilmente alle voci di un rischio concreto di squalifica. E ancora: “Sono frustrato e sconvolto per aver letto recenti articoli di stampa fuorvianti e inaccurati, pubblicati sia in Inghilterra che in Brasile, che affermano di divulgare informazioni sul mio Caso. Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano progettate per minare la mia posizione. Sono anche preoccupato del fatto che, sebbene siano falsi e ingannevoli, questi articoli provengano chiaramente da una persona vicina al Caso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista del West Ham e del Brasile, Lucas, da tempo come è noto al centro di un’indagine da parte della FA su potenziali violazioni legate alle leggi sulleda parte dei tesserati, non ci sta e va all’attacco con un post sui social: “Ho letto affermazioni completamentesulla mia vicenda”, ha esordito, e il riferimento è probabilmente alle voci di un rischio concreto di squalifica. E ancora: “Sono frustrato e sconvolto per aver letto recenti articoli di stampa fuorvianti e inaccurati, pubblicati sia in Inghilterra che in Brasile, che affermano di divulgaresul mio. Alcune di questesono completamentee sembrano progettate per minare la mia posizione. Sono anche preoccupato del fatto che, sebbene siano falsi e ingannevoli, questi articoli provengano chiaramente da una persona vicina al

