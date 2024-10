Fanpage.it - Bullismo, Fondazione Carolina Picchio sul suicidio di Senigallia: “Bisogna fare di più, ascoltare chi soffre”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la morte del 15enne di, Fanpage.it ha parlato con Ivano Zoppi, segretario generale dellanata dall'impegno del papà di. La 14enne nel 2013 decise di gettarsi dalla finestra della sua camera perché non ce la faceva più a sopportare gli insulti e l'umiliazione in rete. Il suo è stato il primo caso di cyberriconosciuto in Italia.