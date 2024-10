Inter-news.it - Buchanan corre verso l’Inter: quello che manca per il rientro dall’infortunio

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Continua il recuperodi Tajon. Da Appiano Gentile il punto sulla condizione fisica del centrocampista canadese dopo un altro allenamento. BUONE NOTIZIE – Ad Appiano Gentile oggi pomeriggio c’erano tutti, compreso Tajon. Simone Inzaghi si è goduto la sua Inter al completo, dopo la conclusione degli impegni in Nazionale, immergendosi nella preparazione della sfida contro la Roma. Il fatto che il canadese sia tornato ad allenarsi al Centro Sportivo nerazzurro non fa più notizia, considerando che già da qualche settimana ha iniziato a prendere parzialmente confidenza con il campo. Il doloroso infortunio alla tibia, con cui ha dovuto fare i conti a partire dalla scorsa estate, sembrava doverlo costringere ai box per lungo tempo. Invececon impegno e voglia di tornare ha iniziato a bruciare le tappe, con l’intenzione di farlo fino in fondo.