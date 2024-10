Bonus investimenti Mezzogiorno: da oggi è possibile inviare le domande (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il credito di imposta può essere richiesto anche tramite un intermediario abilitato, attraverso il software dedicato. Nei cinque giorni successivi sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto Leggi tutta la notizia su Fiscooggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il credito di imposta può essere richiesto anche tramite un intermediario abilitato, attraverso il software dedicato. Nei cinque giorni successivi sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus investimenti Mezzogiorno : da oggi è possibile inviare le domande - Il credito di imposta può essere richiesto anche tramite un intermediario abilitato, attraverso il software dedicato. Nei cinque giorni successivi sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto. (Fiscooggi.it)

Nei dati il riscatto del Sud. Meloni : “Lavoro e investimenti funzionano - bonus e mancette hanno fallito” - Meloni: “Al Sud servono lavoro e investimenti, non bonus e mancette” “Lo fanno – sottolinea ancora Meloni – perché non possono dire la verità, e cioè che quello che sta facendo questo Governo per il Sud, e per l’Italia tutta, si poteva fare anche prima, ma loro non lo hanno fatto o hanno preferito portare avanti politiche assistenzialiste basate solo su bonus e inutili mancette elettorali, ... (Secoloditalia.it)

La fine del Superbonus affossa l’edilizia : crollano gli investimenti e spariscono i cantieri - Un disastro annunciato. Certo, siamo al di sopra della media del 2019, prima del Covid e del Superbonus, ma il declino continua graduale. Il problema riguarda i lavori in corso a fine 2023 e in parte quelli del 2024, ma senza questi dettagli non è ancora possibile inviare i documenti all’Enea. Il calo è del 10,6%, con gli investimenti nei cantieri che frenano dopo la fine dei bonus come il 110%. (Lanotiziagiornale.it)