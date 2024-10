Ilrestodelcarlino.it - Baioni: "Forlì ha messo a nudo i nostri problemi"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sbarca oggi in Italia Spiro Leka, che sarà annunciato in giornata come nuovo allenatore della Vuelle: domenica debutterà nella sfida casalinga contro Verona. Dopo due sole partite, Giacomotornerà al proprio ruolo di vice. Due gare, zero punti, una prestazione di grinta e qualità, quella di Rieti, e una brutta e con tanti errori, quella di ieri sera: è il bilancio del suo interregno. "Per noi è stata una settimana complicata – ha commentato ieri, in conferenza –. Ovvio che le complicanze facciano parte del nostro lavoro e si superino rimanendo uniti, cosa di cui c’è percezione al nostro interno. A livello personale, è stata una scelta condivisa con la dirigenza che io continuassi nel mio ruolo, concordato a inizio anno.